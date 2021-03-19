Футболіста "Реала" визнано гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Півзахисника "Реала" Луку Модрича визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

35-річний віцечемпіон світу в складі збірної Хорватії допоміг мадридцям обіграти "Аталанту" (3:1) в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ, віддавши результативну передачу на Каріма Бензему.

На нагороду також претендували Кевін Де Брейне з "Манчестера Сіті", Нголо Канте з "Челсі" і Джошуа Кімміх з "Баварії".

Нагадаємо, за результатами жеребкування "Реал" у чвертьфіналі ЛЧ зустрінеться з "Ліверпулем".