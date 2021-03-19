Україна відповіла на рішення CAS про присудження збірній технічної поразки в матчі Ліги націй

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив апеляцію Української асоціації футболу (УАФ) і залишив чинною технічну поразку збірної України в матчі Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся.

Однак українська сторона продовжує вважати свою позицію правильною.

При цьому УАФ сподівається, що таке "непорозуміння" допоможе українській збірній на старті відбору до ЧС-2022.

"CAS підтвердив рішення КДК УЄФА у справі щодо скасованого матчу Ліги націй Україна - Швейцарія.

Технічний результат цього поєдинку залишається в силі.

Але позиція Української асоціації футболу є незмінною: національна збірна була готова до матчу, а УАФ виконала всі вимоги щодо участі команди в цьому поєдинку", - повідомляє пресслужба УАФ.

"До речі, це підтверджує і Спортивний арбітражний суд, який у своєму рішенні зазначив: “Немає конкретних доказів, які підтверджують, що апелянт не діяв відповідно до протоколу або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19. Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19", - переконані українські футбольні функціонери.

"Віримо, що це непорозуміння, заручниками якого стала головна команда України, лише додасть нашим футболістам спортивної злості перед важливими матчами відбору до ЧС-2022", - йдеться у зверненні.