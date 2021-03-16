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Березневі відбірні матчі ЧС-2022 збірної України перенесли зі Львова до Києва

Підопічні Андрія Шевченка проведуть три зустрічі цього місяця.

Березневі відбірні матчі ЧС-2022 збірної України перенесли зі Львова до Києва
Юрій Запісоцький
Фото: УАФ

Березневі кваліфікаційні матчі збірної України на Чемпіонат світу-2022 перенесуть зі Львова до Києва. Про це повідомив генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький.

"Оскільки епідеміологічна ситуація на Західній Україні, включаючи Львівську область, досить загрозлива, ми не виключаємо внесення Львівської області в червону зону. Це може ускладнити прибуття команд-суперниць. Зокрема, Фінляндія висловлювала стурбованість, що їм потрібно летіти в червону зону.

Тому було прийнято соломонове рішення, поки Київ перебуває в безпечній зоні, то найкращий варіант на сьогодні - відіграти дві гри в Києві", - заявив в інтерв'ю Футбол NEWS Запісоцький.

"У нас є дозвіл від Міністерства охорони здоров'я і рішення УЄФА. За дозволом міністерства, заповненість стадіону становитиме 30%. Станом на сьогодні обидва матчі пройдуть з глядачами. Будемо сподіватися, що ситуація не погіршиться", - зазначив функціонер.

Нагадаємо, Україна прийме Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня), а також зіграє з Францією на її полі (24 березня).

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