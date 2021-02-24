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Понад 6500 іноземних робітників загинули в Катарі в період підготовки країни до Чемпіонату світу-2022

Аналіз Guardian вказує на шокуючу цифру, яка, ймовірно, буде тільки зростати, оскільки підготовка до турніру триває

Фото: talksport.com.

6750 робочих-мігрантів померли в Катарі з моменту, коли країна отримала право провести Чемпіонат світу з футболу 2022 року, повідомляє британське видання The Guardian.

За даними джерела, серед загиблих громадяни Індії, Непалу, Бангладеш і Шрі-Ланки. Дослідження показують, що, починаючи з грудня 2010 року, загинуло 5927 робітників з цих чотирьох країн.

Крім того, дані посольства Пакистану в Катарі повідомляють про ще 824 загибелі пакистанських робітників в період з 2010 по 2020 рік.

При цьому наголошується, що ця цифра може тільки зрости, якщо з'являться дані по інших країнах, включаючи Філіппіни і Кенію. Працівники з цих країн масово їдуть в Катар, але по ним інформації поки немає. Статистика також не включає останні місяці 2020 року.

За статистикою, найбільше загинуло робітників з Індії (2711). У статті йдеться про те, що багато родичів загиблих не дізналися обставин смерті їхніх близьких і не змогли отримати компенсацію. Офіційно визнані 37 випадків смерті, пов'язаних з роботою з будівництва стадіонів. Решта, як правило, кваліфікуються як безпосередньо не пов'язані з роботою.

За останні 10 років Катар приступив до реалізації безпрецедентної програми будівництва, в основному в рамках підготовки до "Мундіалю" в 2022 році. Крім семи нових стадіонів, були завершені або знаходяться в стадії реалізації десятки великих проектів, в тому числі новий аеропорт, дороги, системи громадського транспорту, готелі і нове місто, в якому пройде фінал ЧС-2022 з футболу.

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