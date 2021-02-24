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У Конгресі США закликали Байдена бойкотувати Олімпіаду-2022 в Пекіні

Олімпіада стартує вже менше, ніж через рік.

У Конгресі США закликали Байдена бойкотувати Олімпіаду-2022 в Пекіні
Фото: champions.name

Конгресмен, член Палати представників від штату Нью-Йорк Джон Кетко закликав президента США Джо Байдена бойкотувати зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні через дії влади "Піднебесної" щодо уйгурів, направивши відкритий лист главі держави.

"Дії, які робить Комуністична партія Китаю, суперечать цінностям як США, так і їх союзників по всьому світу. Участь в Олімпійських іграх, що проводяться в країні, яка відкрито здійснює геноцид, не тільки підриває ці спільні цінності, а й кидає тінь на обіцянки, дані всім тим, хто прагне до вільного і справедливого суспільства", - наголошується у відкритому листі конгресмена до президента.

Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Кетко став першим республіканцем в Конгресі США, який заявив про підтримку імпічменту президента Дональда Трампа.

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