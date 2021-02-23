Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Пішоходом, якого водій убив під час бійки на дорозі, виявився співробітник Київської митниці
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
Колишнього "топа" ПриватБанку, співзасновника monobank Яценка затримали в аеропорту Бориспіль
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
В Україні з 1 березня збільшать пенсії
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
Венедіктова доручила пов'язаному з Коломойським прокурору САП підписати підозру Яценку, але той відмовився, - Бутусов
Венедіктова доручила пов'язаному з Коломойським прокурору САП підписати підозру Яценку, але той відмовився, - Бутусов
Парадокс білоруського протесту
Парадокс білоруського протесту
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
МОЗ визнав Буковель причиною нової хвилі ковіду в Івано-Франківській області
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
Уруського помітили біля Кадирова на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі
ГоловнаСпорт

Збірна України розгромила Угорщину і виграла відбіркову групу Євробаскету-2022

Підопічні Айнарса Багатскіса провели неймовірний матч.

Збірна України розгромила Угорщину і виграла відбіркову групу Євробаскету-2022
Фото: fiba.basketball

Чоловіча збірна України обіграла команду Угорщини в останньому матчі в Києві (97:63) і посіла перше місце у відбірковій групі F кваліфікації Євробаскету-2022.

Перед підопічними Айнарса Багатскіса стояло непросте завдання - ліквідувати гандикап в 25 очок. І, по початку, здавалося, що з цим завданням українці не впораються - першу чверть наші співвітчизники виграли з перевагою всього +4.

Визначальними виявилися дві наступні 10-хвилинки, по завершенню яких перевага нашої збірної збільшилася до 32 очок.

У заключній чверті залишалося тільки утримати цю перевагу. Підсумкові +34 вивели збірну України на перше місце - Україна, Угорщина та Словенія набрали однакову кількість очок, але за кращою різницею в особистих зустрічах на першому місці опинилися українці.

Чемпіонат Європи з баскетболу пройде в вересні 2022 року в Німеччині, Грузії, Італії та Чехії.

Україна - Угорщина - 97:63 (24:20, 27:14, 27:11, 20:18)

Україна: Бобров (19), Мішула (18), Павлов (12), Герун (12), Липовий (11).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також