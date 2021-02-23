Збірна України розгромила Угорщину і виграла відбіркову групу Євробаскету-2022

Чоловіча збірна України обіграла команду Угорщини в останньому матчі в Києві (97:63) і посіла перше місце у відбірковій групі F кваліфікації Євробаскету-2022.

Перед підопічними Айнарса Багатскіса стояло непросте завдання - ліквідувати гандикап в 25 очок. І, по початку, здавалося, що з цим завданням українці не впораються - першу чверть наші співвітчизники виграли з перевагою всього +4.

Визначальними виявилися дві наступні 10-хвилинки, по завершенню яких перевага нашої збірної збільшилася до 32 очок.

У заключній чверті залишалося тільки утримати цю перевагу. Підсумкові +34 вивели збірну України на перше місце - Україна, Угорщина та Словенія набрали однакову кількість очок, але за кращою різницею в особистих зустрічах на першому місці опинилися українці.

Чемпіонат Європи з баскетболу пройде в вересні 2022 року в Німеччині, Грузії, Італії та Чехії.

Україна - Угорщина - 97:63 (24:20, 27:14, 27:11, 20:18)

Україна: Бобров (19), Мішула (18), Павлов (12), Герун (12), Липовий (11).