В рамках 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" здобув свою чергову перемогу. На цей раз на "Емірейтс" був обіграний "Арсенал" - 1:0.
Цією перемогою підопічні Хосепа Гвардіоли переписали кілька рекордів.
По-перше, цій поєдинок став 18-м поспіль переможним для "МанСіті" у всех турнірах і клуб з "Етіхад" продовжив свою ж рекордну серію для всіх клубів вищого англійського дівізіону.
Man City have beaten Arsenal in each of their last EIGHT Premier League games.— Squawka Football (@Squawka) February 21, 2021
It's now 18 consecutive wins across all competitions for Pep Guardiola's team. 🤯
Крім того,
з початку 2021 року "містяни" провели в чемпіонаті Англії 11 поєдинків, в яких здобули 11 перемог. Це найдовша переможна серія з початку календарного року в історії Англії.
І нарешті, ця перемога стала для МС також 11-й поспіль на виїзді в усіх турнірах, що є рекордним досягненням для клубів вищого дивізіону Англії.
11 - Manchester City have equalled the record for consecutive away wins by an English top-flight team across all competitions (11), which was previously set by Pep Guardiola’s side between May and November 2017. Domination. pic.twitter.com/2X4sMDqL0O— OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2021