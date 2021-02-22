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Хто зупинить "Манчестер Сіті": "містяни" продовжили свої ж рекордні досягнення в Англії

"Арсенал" став черговою жертвою підопічних Гвардіоли.

Хто зупинить політ &quot;Манчестер Сіті&quot;?
Фото: EPA/UPG
Хто зупинить політ "Манчестер Сіті"?

В рамках 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" здобув свою чергову перемогу. На цей раз на "Емірейтс" був обіграний "Арсенал" - 1:0.

Цією перемогою підопічні Хосепа Гвардіоли переписали кілька рекордів.

По-перше, цій поєдинок став 18-м поспіль переможним для "МанСіті" у всех турнірах і клуб з "Етіхад" продовжив свою ж рекордну серію для всіх клубів вищого англійського дівізіону.

Крім того, 

з початку 2021 року "містяни" провели в чемпіонаті Англії 11 поєдинків, в яких здобули 11 перемог. Це найдовша переможна серія з початку календарного року в історії Англії.

І нарешті, ця перемога стала для МС також 11-й поспіль на виїзді в усіх турнірах, що є рекордним досягненням для клубів вищого дивізіону Англії.

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