Фото: EPA/UPG Хто зупинить політ "Манчестер Сіті"?

В рамках 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" здобув свою чергову перемогу. На цей раз на "Емірейтс" був обіграний "Арсенал" - 1:0.

Цією перемогою підопічні Хосепа Гвардіоли переписали кілька рекордів.

По-перше, цій поєдинок став 18-м поспіль переможним для "МанСіті" у всех турнірах і клуб з "Етіхад" продовжив свою ж рекордну серію для всіх клубів вищого англійського дівізіону.

Man City have beaten Arsenal in each of their last EIGHT Premier League games.



It's now 18 consecutive wins across all competitions for Pep Guardiola's team. 🤯 — Squawka Football (@Squawka) February 21, 2021

Крім того,

з початку 2021 року "містяни" провели в чемпіонаті Англії 11 поєдинків, в яких здобули 11 перемог. Це найдовша переможна серія з початку календарного року в історії Англії.

І нарешті, ця перемога стала для МС також 11-й поспіль на виїзді в усіх турнірах, що є рекордним досягненням для клубів вищого дивізіону Англії.