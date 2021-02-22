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Україна зайняла 7-е загальнокомандне місце в медальному заліку ЧС-2 021 з біатлону

Першість завершилося двома масстартами.

Україна зайняла 7-е загальнокомандне місце в медальному заліку ЧС-2 021 з біатлону

Напередодні в словенській Поклюці завершилася світова першість з біатлону.

ЧС-2021 очікувано став тріумфом для збірної Норвегії, яка завоювала 14 медалей, з яких рівно половина - золоті.

Друге місце в загальнокомандному медальному заліку посіли французи, третє - представники Швеції.

Збірній України вдалося завоювати лише одну медаль - жіночий квартет у складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Дар'ї Блашко і Олени Підгрушної виграв "бронзу" в класичній естафеті, що дозволило нашій збірній поділити 7-е місце з представниками Росії і Білорусі.

Відзначимо, в активі українців на цьому чемпіонаті ще два 4-х місця (мікст-естафета і сингл-мікст) і одне 5-е місце (чоловіча естафета).

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