Головний тренер "Львова" Віталій Шумський прокоментував клубному YouTube-каналу мовний конфлікт з арбітрами домашнього поєдинку 15-го туру Української Прем’єр-ліги проти "Колоса" (0:2).
"Я не буду коментувати дії головного судді і двох лайнсменів. У мене ніяких суперечок ні з ким не було.
Але четвертий арбітр розмовляв зі мною російською мовою, а я його попросив, щоб він розмовляв зі мною українською. На що він відразу передав по рації головному судді, який до мене підійшов і дав мені жовту картку.
Я запитав, за що мені дали жовту картку, на що відповіді я ще не отримав", - сказав Шумський.
Додамо, Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу почав перевірку цього інциденту.