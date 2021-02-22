Головний тренер "Львова" Віталій Шумський прокоментував клубному YouTube-каналу мовний конфлікт з арбітрами домашнього поєдинку 15-го туру Української Прем’єр-ліги проти "Колоса" (0:2).

"Я не буду коментувати дії головного судді і двох лайнсменів. У мене ніяких суперечок ні з ким не було.

Але четвертий арбітр розмовляв зі мною російською мовою, а я його попросив, щоб він розмовляв зі мною українською. На що він відразу передав по рації головному судді, який до мене підійшов і дав мені жовту картку.

Я запитав, за що мені дали жовту картку, на що відповіді я ще не отримав", - сказав Шумський.

Додамо, Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу почав перевірку цього інциденту.