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Наставник "Львова" Шумський отримав в матчі УПЛ жовту картка за вимогу до арбітра говорити з ним по-українськи

Інцидент розбирає Українська асоціація футболу.

Наставник "Львова" Шумський отримав в матчі УПЛ жовту картка за вимогу до арбітра говорити з ним по-українськи
Віталій Шумський
Фото: pfclviv.com

Головний тренер "Львова" Віталій Шумський прокоментував клубному YouTube-каналу мовний конфлікт з арбітрами домашнього поєдинку 15-го туру Української Прем’єр-ліги проти "Колоса" (0:2).

"Я не буду коментувати дії головного судді і двох лайнсменів. У мене ніяких суперечок ні з ким не було.

Але четвертий арбітр розмовляв зі мною російською мовою, а я його попросив, щоб він розмовляв зі мною українською. На що він відразу передав по рації головному судді, який до мене підійшов і дав мені жовту картку.

Я запитав, за що мені дали жовту картку, на що відповіді я ще не отримав", - сказав Шумський.

Додамо, Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу почав перевірку цього інциденту.

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