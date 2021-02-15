Селезньов зізнався, що на зборах "Колоса" в Туреччині випив кілька келихів вина в барі з товаришами

Стало відомо з ким під час турецьких зборів відпочивав нападник "Колоса" Євген Селезньов.

У сюжеті програми "Великий Футбол" йдеться, що за два дні до відрахування він проводив час в турецькому барі в компанії українців Артема Мілевського і Андрія Вороніна, а також росіян Андрія Аршавіна, Олександра Самедова і Владислава Радимова, повідомляє sportarena.com.

Пізніше Селезньов розповів, що сталося між ним і головним тренером команди Русланом Костишиним.

"Червоне вино я можу випити. Чому ні? Ну, ми випили ... Як багато? Я не міряв. Ну, пару келихів випив. Ну, я ж не рахував келихи. Ну, сидимо за розмовою, зібралося 6-7 дуже відомих людей", - заявив українець в інтерв'ю footballua.tv.

Розповів Селезньов і про те, чому не зміг зіграти в товариському поєдинку проти "Руху" на зборах.

"Зіграти в товариському матчі мені не давали ахилли. Доктор підтвердить. В той день я дійсно випив дуже багато знеболюючого, розтерся маззю. Біль дійсно не давала мені бігти, нічого. Я не міг грати, з розминки довелося піти", - зазначив Євген.

"Я сам по собі емоційна людина, такий же, як і Руслан Володимирович (Костишин, - прим. LB.ua). Так, конфлікт якийсь був. Звичайно, я розлютився. Десь я некоректно повівся. Десь я неправий, дуже сильно неправий. Я готовий вибачитися в тому, що я десь неправий. Приїхавши до Києва, я написав йому дуже велике СМС. Поки ніяких відповідей не було", - заявив ексгравець збірної України.

"Мені довелося здати аналізи в клініці. У мене є довідка, в якій сказано, що алкоголю та інших речовин в крові не виявлено. Порушувалося питання про розірвання контракту. Я попросив пояснити, на якій підставі. Підстав немає. На моєму боці факти, а у інших - здогадки. Це теж не зовсім правильно. Я ж не можу відповідати за те, що кому-то щось здається. У мене поки є контракт з "Колосом". Я його чесно виконував і виконую", - акцентував на цьому увагу Селезньов.

Нагадаємо, футболіст покинув розташування "Колоса" на зборах в Туреччині, нібито, через порушення режиму. Сам гравець версію про порушення режиму різко заперечує.

"Колос" вже виключив його з заявки на Favbet Лігу. Але контракт з Селезньовим клуб поки не розірвав.