Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
ОАСК скасував рішення про перейменування проспекту в Києві на честь Бандери (оновлено)
ОАСК скасував рішення про перейменування проспекту в Києві на честь Бандери (оновлено)
ГоловнаСпорт

Селезньова виключили із заявки "Колоса" на другу половину сезону

Сторони не змогли домовитися.

Селезньова виключили із заявки "Колоса" на другу половину сезону
Євген Селезньов
Фото: ФК Колос (Ковалівка)

35-річний форвард Євген Селезньов вибув із заявки "Колоса" на другу частину сезону-2020/21.

На офіційному сайті Української прем'єр-ліги ексгравець збірної значиться без клубу в профілі, повідомляє sport.ua.

Нагадаємо, Селезньова відрахували з "Колоса" під час тренувального збору в Туреччині через порушення режиму. Сам гравець звинувачення на свою адресу заперечує.

Раніше повідомляли, що Селезньов провів зустріч із президентом "Колоса" Андрієм Засухою, за підсумками якої сторони не стали розривати контракт.

Зазначимо, що в цьому сезоні Селезньов провів за "Колос" 12 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів (усі з пенальті) і зробив 1 асист.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також