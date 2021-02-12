Селезньова виключили із заявки "Колоса" на другу половину сезону

35-річний форвард Євген Селезньов вибув із заявки "Колоса" на другу частину сезону-2020/21.

На офіційному сайті Української прем'єр-ліги ексгравець збірної значиться без клубу в профілі, повідомляє sport.ua.

Нагадаємо, Селезньова відрахували з "Колоса" під час тренувального збору в Туреччині через порушення режиму. Сам гравець звинувачення на свою адресу заперечує.

Раніше повідомляли, що Селезньов провів зустріч із президентом "Колоса" Андрієм Засухою, за підсумками якої сторони не стали розривати контракт.

Зазначимо, що в цьому сезоні Селезньов провів за "Колос" 12 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів (усі з пенальті) і зробив 1 асист.