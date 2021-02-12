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На Australian Open заборонили вхід уболівальникам на трибуни

Локдаун триватиме як мінімум 5 днів.

Фото: gotennis.ru

Починаючи із суботи, наступні п'ять днів матчі Australian Open пройдуть без глядачів, повідомляє пресслужба турніру.

У штаті Вікторія оголошено локдаун через 19 випадків зараження коронавірусом, виявлених у клієнтів готелів - людей, які проходять карантин після прибуття до Австралії.

Влада повідомляє, що застосовує обмежувальні заходи для запобігання поширенню британського штаму коронавірусу.

Раніше на трибуни допускали по 12,5 тисяч уболівальників під час кожної сесії.

Додамо, що саме в суботу за порожніх трибун пройде зустріч третього раунду між Еліною Світоліною і представницею Казахстану Юлією Путинцевою.

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