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Після тривалої перерви "Динамо" знайшло генерального спонсора

Ним став афілійований із сім'єю Суркісів А-Банк.

Після тривалої перерви "Динамо" знайшло генерального спонсора
Фото: ФК "Динамо"

Напередодні український роздрібний банк А-Банк став новим генеральним партнером ФК "Динамо" Київ, повідомляє пресслужба столичного клубу.

Уже в першому матчі другої частини сезону гравці "Динамо" вийдуть на поле в новій формі з логотипом мобільного додатка ABank24.

"Футбольний клуб "Динамо" Київ - це один із яскравих представників нашої країни у світі футболу, клуб із великою історією перемог. Для нас велика честь виступити генеральним партнером футбольного клубу "Динамо" Київ і зробити свій внесок у розвиток українського футболу", - говорить голова правління А-Банку Юрій Кандауров.

Відзначимо, що А-Банк безпосередньо належить родині Суркісів. У серпні 2015 року вони придбали 96,6% акцій у власників ПриватБанку.

Сергій Сидорчук
Фото: Динамо
Сергій Сидорчук

Станом на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів А-Банк займав 23 місце (9,265 млрд грн) з 75 активних банків в Україні.

Віталій Буяльський
Фото: динамо
Віталій Буяльський

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