"Легія" погодила з "Динамо" оренду захисника

Шабанов на півроку може переїхати до Польщі.

Варшавська "Легія" погодила з "Динамо" оренду центрального захисника Артема Шабанова, передає Sport.pl.

Сторонам залишилося залагодити останні подробиці 6-місячної оренди 28-річного українця. "Легія" збереже право на викуп гравця збірної України.

У нинішньому сезоні вихованець академії київського "Динамо" зіграв у двох матчах за клуб у всіх турнірах. Частину сезону він пропустив через перенесену коронавірусну інфекцію.

"Легія" посідає друге місце в таблиці Екстракласу і відстає від "Погоні" на 2 очки.

"Динамо" напередодні зіграло свій останній контрольний матч на турецькому зборі і вже повернулося до Києва.

Відновить першість віцечемпіон матчем проти "Олімпіка" в суботу, 13 лютого.