Розгром від "Манчестера Сіті" змусив Клоппа звернутися до фанів

Після розгромної поразки "Ліверпуля" в останньому матчі Англійської прем'єр-ліги від "Манчестера Сіті" (1:4) головний тренер "червоних" Юрген Клопп звернувся до вболівальників з проханням підтримати команду.

"Це складний період для всіх нас. Я хочу, щоб ви пам'ятали: "Легко вірити, коли справи йдуть добре". Гравці будуть раді, якщо фанати підтримають нас у такий непростий час. Ми пропустили багато голів в останні пару тижнів, але все зміниться" , - передає запевнення від німецького фахівця пресслужба "Ліверпуля" у Twitter.

Подивіться на матч з "Манчестером Сіті". Якщо ви не побачили дуже хорошу футбольну команду, яка скоро знову почне вигравати, то я не знаю, що ще нам потрібно зробити", - заявив Клопп.

При цьому німецький фахівець додав, що побачив багато позитивних моментів у грі команди в матчі з "МанСіті".

"Ми покажемо їх знову, знову і знову. Я в цьому не сумніваюся. У нас буде цілий тиждень на тренування, і ми подумаємо над цією ситуацією", - сказав Клопп.

“It’s easy to believe when it’s going well.”



A powerful message from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/ZqREFshSDE — Liverpool FC (@LFC) February 8, 2021

Нагадаємо, після 23-го туру відрив лідера чемпіонату МС від "Ліверпуля" за втраченими очками збільшився до 13.