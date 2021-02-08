"Манчестер Сіті" повторив рекорд чемпіонату Англії позаминулого століття

Напередодні "Манчестер Сіті" здобув чергову перемогу в Англійській Прем'єр-лізі - черговою жертвою підопічних Хосепа Гвардіоли став чемпіон країни "Ліверпуль" (4:1).
Ця перемога на "Енфілді" стала для футболістів "МанСіті "14-й поспіль, здобутою у всіх турнірах.
Таким чином, "містяни" повторили рекорд "Престона" для команд вищого англійського дивізіону, встановленого в 1892 році.
Відзначимо, що в 1987 році рекорд клубу з графства Ланкашир повторив лондонський "Арсенал".
14 - @ManCity have now equalled the all-time winning run by an English top-flight side across all competitions, winning each of their last 14 matches – the same number as Preston (ending in 1892) and Arsenal (ending in 1987). Stupendous. #LIVMCI pic.twitter.com/AjRx833bsO— OptaJoe (@OptaJoe) February 7, 2021