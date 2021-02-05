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Ібрагімовичем і Лукаку зацікавилася італійська прокуратура

Інцидент стався під час матчу Кубка Італії.

Державна прокуратура Італії розслідує конфлікт футболістів Златана Ібрагімовича і Ромелу Лукаку під час дербі між "Міланом" та "Інтером" (1:2) у чвертьфіналі Кубка Італії, повідомляє Football Italia.

Златан Ібрагімович і Ромелу Лукаку
Фото: EPA/UPG
Златан Ібрагімович і Ромелу Лукаку

Нагадаємо, на останній хвилині першого тайму обидва форварди не на жарт зчепилися, за що отримали від арбітра по жовтій картці.

Пізніше і Ібрагімович, і Лукаку отримали по матчу дискваліфікації.

Слідчі прокуратури вивчають матеріали справи, щоб з'ясувати, чи є в ній елементи расизму.

Сьогодні в прокуратуру для дачі свідчень викликали Ібрагімовича, найближчим часом ту саму процедуру доведеться пройти Лукаку.

Відзначається, що Італійська федерація футболу наразі не ухвалила рішення з приводу можливих звинувачень у расизмі.

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