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Основного голкіпера "Аякса" дискваліфікували на рік за порушення антидопінгових правил

Онана помилково прийняв ліки дружини.

Основного голкіпера "Аякса" дискваліфікували на рік за порушення антидопінгових правил
Андре Онана
Фото: EPA/UPG

Дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував основного голкіпера "Аякса" Андре Онану на 12 місяців  за порушення антидопінгових правил, повідомляє пресслужба клубу.

У 24-річного гравця збірної Камеруну в сечі виявили фуросемід.

Дискваліфікація чинна віднині і поширюється на всі змагання - і національні, і міжнародні.

"Аякс" уже озвучив свою версію цієї ситуації. За заявою клубу, вранці 30 жовтня 2020 року Андре відчув нездужання. Він прийняв таблетку, однак виявилося, що це ліки його дружини. Розглядаючи цю справу, комісія ухвалила, що в діях Онани не було злого умислу, проте він повинен уважно стежити за тим, щоб заборонені речовини не потрапляли в його організм.

Зазначають, що Онана і "Аякс" подадуть апеляцію на рішення про дискваліфікацію до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні.

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