Фото: EPA/UPG "Манчестер Сіті"

Тим самим підопічні Хосепа Гвардіоли здобули 13-ту поспіль перемогу в усіх змаганнях, що є повторенням рекорду для клубів АПЛ.

13 - Manchester City have won their last 13 games in all competitions, the longest winning run by a Premier League side since Arsenal between March-August 2002 (also 13). Inevitable. pic.twitter.com/8pK5JsD4I0 — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021

До матчу в Бернлі одноосібно рекордом володів "Арсенал", чия переможна серія з березня по серпень 2002 року також налічувала 13 матчів.

Це дев'ята поспіль перемога підопічних Гвардіоли в поточному розіграші АПЛ.

Додамо, що Олександр Зінченко вийшов на поле на 64-й хвилині.

Огляд матчу "Бернлі" - "Манчестер Сіті".