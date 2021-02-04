Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Алексей Резников: «Тотальная амнистия не может быть применена»
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Блокування каналів Медведчука: РНБО скористалась рішенням Ради від 2018 року
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Путін, Навальний і шлях до узурпації
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Порошенко підтримав санкції проти 112, Zik і NewsOne
Самый громкий голос
Самый громкий голос
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Путін у Єльцина: Кремль готується до транзиту
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Україна запровадила санкції щодо літаків, на яких Медведчук і Козак літали в Росію
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Козака та телеканалів Медведчука
ГоловнаСпорт

Зінченко став співучасником повторення "Манчестером Сіті" рекордної переможної серії для клубів АПЛ

"Містяни" повторили досягнення "Арсеналу".

&quot;Манчестер Сіті&quot;
Фото: EPA/UPG
"Манчестер Сіті"
У рамках 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги лідер чемпіонату "Манчестер Сіті" без особливих проблем здолав на виїзді "Бернлі" - 2:0.

Тим самим підопічні Хосепа Гвардіоли здобули 13-ту поспіль перемогу в усіх змаганнях, що є повторенням рекорду для клубів АПЛ.

До матчу в Бернлі одноосібно рекордом володів "Арсенал", чия переможна серія з березня по серпень 2002 року також налічувала 13 матчів.

Це дев'ята поспіль перемога підопічних Гвардіоли в поточному розіграші АПЛ.

Додамо, що Олександр Зінченко вийшов на поле на 64-й хвилині.

Огляд матчу "Бернлі" - "Манчестер Сіті".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також