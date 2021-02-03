Британський парламент готує санкції проти "Челсі" та "Евертона" через Навального

24 депутата британського парламенту підписали звернення до міністра закордонних справ Великобританії з приводу двох клубів Англійської Прем'єр-ліги - "Челсі" та "Евертона", повідомляє playmaker24.ru.

У британському парламенті закликали заборонити цім двум клубам брати участь в міжнародних проектах за їх зв'язок з російськими бізнесменами Романом Абрамовичем, який є власником лондонського клубу і Алішером Усмановим, який є мажоритарним акціонером мерсисайдського клубу.

Обидва бізнесмени фігурували в списку санкцій опозиціонера Олексія Навального, якого 2 лютого Симоновський суд Москви засудив до 2 років і 8 місяців позбавлення волі і штрафу в півмільйона рублів. Політик звинувачувався в шахрайстві і легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (у справі "Ів Роше").

Зокрема, британські парламентарії виступили з ініціативою виключити "Челсі" і "Евертон" з програми Premier Skills з розвитку та навчання тренерів, а також з кампанії GREAT. Це рекламний проект уряду Великобританії, який просуває торгівлю і інвестиції в країни Сполученого Королівства і підтримується АПЛ.

Депутат від лейбористів Маргарет Ходж заявила, що треба підтримати Навального "не тільки словами", а також зазначила, що названі Навальним Абрамович і Усманов володіють значними статками і мають зв'язку з англійськими футбольними клубами.

"Цим ми висловлюємо підтримку Навальному. Він вважає Абрамовича і Усманова клептократами", - підкреслила Ходж.