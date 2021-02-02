У матчі регулярного чемпіонату НБА між "Атлантою Хоукс" і "Лос-Анджелес Лейкерс" (99:107) трапився інцидент.

За 8 хвилин до кінця четвертої чверті у ЛеБрона Джеймса відбулася словесна перепалка з уболівальницею, що сиділа в першому ряду. Дівчина виявилася дружиною бізнесмена з Атланти. Вона розповіла, що конфлікт почався з того, що ЛеБрон висловив претензії її чоловікові.

"Мій чоловік - фанат "Атланти". Дивиться матчі 10 років. У нього там щось сталося з ЛеБроном, не в мене. Мені пофіг на ЛеБрона. Словом. Я займалася своїми справами, пила напій, отримувала задоволення. А потім ЛеБрон щось сказав моєму чоловікові. Я побачила це і сказала: "Не розмовляй так з моїм чоловіком". Він на мене так подивився і відповів: "Сядь і стули писка, стерво". Я сказала, щоб він не називав мене так і сам валив звідси куди хоче. Нехай не розмовляє так з моїм чоловіком. Він продовжував: "Відвали, стерво, йди гуляй". Але я не збираюся нікуди йти, я заплатила за місця. Іди нафіг, ЛеБрон", - цитує вболівальницю "Атланти" isport.ua.

Після нетривалої "перестрілки" вболівальницю вивели з арени, а матч продовжили.

Сам Джеймс не вважає, що варто приділяти увагу конфлікту, але при цьому підтримує те, що дівчину вивели із залу.

"Між двома дорослими чоловіками сталася перепалка. Я щось сказав, він щось сказав, а потім хтось інший вступив у суперечку і теж висловився. Я не думаю, що їх треба було виганяти, але вони, можливо, випили і могли продовжити, тому судді зробили те, що повинні були зробити", - наводить слова ЛеБрона CBS Sports.

У мережі з'ясували, з ким конфліктував ЛеБрон. Уболівальники "Атланти" Джуліана і Кріс Карлоси є прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа. Нагадаємо, що Джеймс нерідко публічно критикував Трампа.