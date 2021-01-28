Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
Одесу засипало снігом, у місті ускладнено рух транспорту
Одесу засипало снігом, у місті ускладнено рух транспорту
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб, - розслідування
Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб, - розслідування
ГоловнаСпорт

Баскетболіст "Вашингтона" побив унікальний антирекорд НБА 60-річної давності

Бредлі Біл став володарем цікавого досягнення.

Баскетболіст "Вашингтона" побив унікальний антирекорд НБА 60-річної давності
Бредлі Біл
Фото: EPA/UPG

У матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Нью-Орлеана" (106:124) захисник "Вашингтон Візардс" Бредлі Біл встановив унікальний антирекорд НБА.

27-річний американець став першим баскетболістом в історії Ліги, який програв 10 матчів поспіль, при цьому набираючи 40+ очок. У грі з "Пеліканс" Біл набрав 47 очок, але не допоміг своїй команді уникнути поразки.

Раніше рекорд належав члену Залу слави баскетболу Уолту Белламі, баскетболіст встановив його 60 років тому у складі "Чикаго Пекерс" (9 поразок поспіль, сезон-1961/62).

"Вашингтон" посідає останнє, 15-е місце в таблиці Східної конференції з 3 перемогами і 11 очками. У сезоні-2020/21 Бредлі Біл набирає в середньому 34,4 очка, 5,4 підбору і 4,8 ассиста за матч.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також