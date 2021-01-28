Баскетболіст "Вашингтона" побив унікальний антирекорд НБА 60-річної давності

У матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Нью-Орлеана" (106:124) захисник "Вашингтон Візардс" Бредлі Біл встановив унікальний антирекорд НБА.

27-річний американець став першим баскетболістом в історії Ліги, який програв 10 матчів поспіль, при цьому набираючи 40+ очок. У грі з "Пеліканс" Біл набрав 47 очок, але не допоміг своїй команді уникнути поразки.

Раніше рекорд належав члену Залу слави баскетболу Уолту Белламі, баскетболіст встановив його 60 років тому у складі "Чикаго Пекерс" (9 поразок поспіль, сезон-1961/62).

Bradley Beal scored 47 points tonight in a loss to the Pelicans. It's his 10th straight loss when recording at least 40 points.



Beal is the first player in NBA history to lose 10 straight 40-point games h/t @EliasSports pic.twitter.com/LhvTTnUXd1 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 28, 2021

"Вашингтон" посідає останнє, 15-е місце в таблиці Східної конференції з 3 перемогами і 11 очками. У сезоні-2020/21 Бредлі Біл набирає в середньому 34,4 очка, 5,4 підбору і 4,8 ассиста за матч.