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Подвійні стандарти: УЄФА пропонує Україні зіграти скасований через COVID-19 футзальний матч з Данією

Поєдинок повинен був відбутися 27 січня.

Подвійні стандарти: УЄФА пропонує Україні зіграти скасований через COVID-19 футзальний матч з Данією
Олександр Косенко
Фото: УАФ

Днями був скасований матч збірної України з командою Данії, який повинен був відбутися 27 січня в Запоріжжі в рамках відбору Євро-2022 з футзалу. Причиною цього стало пандемія коронавіруса, через що влада Данії не надали дозволу на виїзд своєї національної збірної в Україну.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко дав свій коментар про скасування двобою з Данією.

"Від нас в цій ситуації нічого не залежить. Тому ми просто готуємося до матчу з Албанією. Сьогодні від УЄФА надійшла пропозиція все-таки вирішити долю матчу з Данією на майданчику і поки не зараховувати поразку (Данії, - прим. LB.ua)", - цитує Косенко sport.ua.

"Зараз ми розглядаємо варіанти того, як можна провести цю гру, але вона вже точно не відбудеться в січні. Поки невідомо, як все вирішиться.

Так, скасування поєдинку з Данією вплинула на графік підготовки команди, трохи його скоригувала", - зазначив наставник збірної.

Відзначимо, що в даний час українська команда почала навчально-тренувальні збори в Запоріжжі і планово готується до матчу групового етапу відбору Євро-2022 проти збірної Албанії, який відбудеться в Тірані 31 січня.

Нагадаємо, практично в аналогічній ситуації УЄФА зарахував технічну поразку збірної України проти Швейцарії у матчі групового етапу Ліги націй.

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