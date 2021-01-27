Українка Меркушина завоювала "срібло" на чемпіонаті Європи з біатлону (оновлено)

У польському Душники-Здруй жіночою індивідуальною гонкою стартував Чемпіонат Європи-2021 з біатлону.

І в першій же гонці збірна України завоювала медаль.

Анастасія Меркушина чисто відстрілялася на чотирьох вогневих рубежах і завоювала "срібло". 26-річна вихованка тернопільської школи біатлону лише 3 секунди програла польці Моніці Гойніш, яка допустила один промах.

"Бронза" - у представниці Росії Лариси Кукліної.

Оновлення.

Результати гонки:

Моніка Гойніш-Старега (0+1+0+0) 45:17,1 АНАСТАСІЯ МЕРКУШІНА (0+0+0+0) +2,9 Лариса Кукліна (0+0+1+0) +15,5

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