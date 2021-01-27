Українка Меркушина завоювала "срібло" на чемпіонаті Європи з біатлону (оновлено)

У польському Душники-Здруй жіночою індивідуальною гонкою стартував Чемпіонат Європи-2021 з біатлону.
І в першій же гонці збірна України завоювала медаль.
Анастасія Меркушина чисто відстрілялася на чотирьох вогневих рубежах і завоювала "срібло". 26-річна вихованка тернопільської школи біатлону лише 3 секунди програла польці Моніці Гойніш, яка допустила один промах.
"Бронза" - у представниці Росії Лариси Кукліної.
Оновлення.
Результати гонки:
- Моніка Гойніш-Старега (0+1+0+0) 45:17,1
- АНАСТАСІЯ МЕРКУШІНА (0+0+0+0) +2,9
- Лариса Кукліна (0+0+1+0) +15,5
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- 5. Ірина Петренко (0+0+0+0) +2:11,1
- 9. Катерина Бех (0+2+0+0) +2:26,3
- 11. Віта Семеренко (0+3+0+0) +2:44,4
- 23. Надія Бєлкіна (1+1+0+0) +3:50,1
- 45. Анна Кривонос (0+1+0+2) +5:37,1