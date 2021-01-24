Росія виграла жіночу естафету в Антгольці на етапі Кубка світу з біатлону, Україна - 8-а

Передостанньою гонкою програми сьомого етапу Кубка світу з біатлону в Антгольці значилася жіноча естафета 4х6 км.
Перемогу святкував російський квартет.
Друге місце з відставанням в 11 секунд зайняла збірна Німеччини. Замкнули п'єдестал французькі біатлоністки.
Збірна України в "золотому" складі Олімпіади-2014 у Сочі (сестри Семеренко, Юлія Джима і Олена Підгрушна) фінішувала восьмою, поступившись росіянкам 1 хвилину і 9 секунд.
Результати гонки.
- Росія - 1.07.32,4 (0+9)
- Німеччина - 11,0 (0+6)
- Франція - 21,2 (1+9)
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Італія (0+8) +40,5
- Білорусь (0+14) +46,5
- Норвегія (1+12) +59,6
- Швеція (3+5) +1:09,7
- УКРАЇНА (0+10) +1:09,9
Додамо, що учора аналогічну гонку у чоловіків виграла Франція, Німеччина була другою, Росія - третя.