Росія виграла жіночу естафету в Антгольці на етапі Кубка світу з біатлону, Україна - 8-а

Передостанньою гонкою програми сьомого етапу Кубка світу з біатлону в Антгольці значилася жіноча естафета 4х6 км.

Перемогу святкував російський квартет.

Друге місце з відставанням в 11 секунд зайняла збірна Німеччини. Замкнули п'єдестал французькі біатлоністки.

Збірна України в "золотому" складі Олімпіади-2014 у Сочі (сестри Семеренко, Юлія Джима і Олена Підгрушна) фінішувала восьмою, поступившись росіянкам 1 хвилину і 9 секунд.

Результати гонки.

Росія - 1.07.32,4 (0+9) Німеччина - 11,0 (0+6) Франція - 21,2 (1+9) Італія (0+8) +40,5 Білорусь (0+14) +46,5 Норвегія (1+12) +59,6 Швеція (3+5) +1:09,7 УКРАЇНА (0+10) +1:09,9

Додамо, що учора аналогічну гонку у чоловіків виграла Франція, Німеччина була другою, Росія - третя.