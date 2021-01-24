Напередодні в Англії пройшли матчі стадії 1/16 фіналу Кубка країни.

Зокрема, лондонський "Вест Гем" приймав "Донкастер Роверс", який виступає у Першій лізі.

Клуб Андрія Ярмоленко не зазнав особливих проблем, забивши 4 "сухих" голи. Відзначився і українець, на 32-й хвилині подвоївший перевагу "молотків".

Додамо, що це був перший гол Андрія у складі "Вест Гему" з 22 вересня минулого року.

За зустріч з "Донкастером", Ярмоленко отримав оцінку 8,2 бала, що є другим показником в складі "Вест Гему". Краща оцінка лише у Пабло Форнальса - 8,5 балів.

За право вийти до чвертьфіналу найстарішого в світі футболу турніру підопічні Девіда Мойєса посперечаються зі "Стокпортом", який "окопався" ще глибше "Донкастера" - в даний час клуб з передмістя Манчестера виступає в Національній лізі, п'ятому за значущістю дивізіоні в системі футбольних ліг Англії.