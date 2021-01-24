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Малиновський взяв участь в нищівній перемозі "Аталанти" над "Міланом" в чемпіонаті

Лідер Серії А зазнав принизливої поразки - 0:3.

Малиновський взяв участь в нищівній перемозі "Аталанти" над "Міланом" в чемпіонаті
"Аталанта"
Фото: EPA/UPG

В рамках центрального матчу 19-го туру Серії А лідер першості "Мілан" приймав "Аталанту".

Поєдинок завершився сенсаційною поразкою господарів - 0:3.

На 26-й хвилині гості зусиллями Крістіано Ромеро реалізували розіграш стандарту і відкрили рахунок у матчі - 0:1.

У дебюті другого тайму бергамасці заробили пенальті за удар ліктем Франка Кессі проти Йосип Ілічича - сам постраждалий і виконав вирок - 0:2.

А на 77-й хвилині Дуван Сапата довів рахунок в матчі до непристойного - 0:3.

Відзначимо, що на 90+1 хвилині на поле в складі "Аталанти" вийшов Руслан Малиновський.

Додамо, що осічкою Rossoneri в повній мірі не скористався "Інтер", який несподівано не зміг на виїзді обіграти скромний "Удінезе" (0:0) і тепер відстає від своїх земляків на 2 очки.

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