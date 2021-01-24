В рамках центрального матчу 19-го туру Серії А лідер першості "Мілан" приймав "Аталанту".
Поєдинок завершився сенсаційною поразкою господарів - 0:3.
На 26-й хвилині гості зусиллями Крістіано Ромеро реалізували розіграш стандарту і відкрили рахунок у матчі - 0:1.
У дебюті другого тайму бергамасці заробили пенальті за удар ліктем Франка Кессі проти Йосип Ілічича - сам постраждалий і виконав вирок - 0:2.
А на 77-й хвилині Дуван Сапата довів рахунок в матчі до непристойного - 0:3.
Відзначимо, що на 90+1 хвилині на поле в складі "Аталанти" вийшов Руслан Малиновський.
Додамо, що осічкою Rossoneri в повній мірі не скористався "Інтер", який несподівано не зміг на виїзді обіграти скромний "Удінезе" (0:0) і тепер відстає від своїх земляків на 2 очки.