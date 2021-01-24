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Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу

У Лахті стався неприємний інцидент.

Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Фото: сериншот

Скандалом завершилася чоловіча естафетна гонка 4х7,5 км на етапі Кубка світу з лиж в фінському Лахті.

До останніх метрів дистанції за срібні медалі змагалися збірні Фінляндії та Росії-1.

На фініші фінський лижник Йони Мякі підрізав лідера російської збірної, володаря "Великого кришталевого глобуса" Олександра Большунова, той відмахнувся і вдарив його палицею, а після гонки врізався в суперників.

За неспортивну поведінку російська команда з Большуновим була дискваліфікована. При цьому росіяни все одно завоювали бронзову медаль гонки. На п'єдестал піднялася друга російська команда.

За повідомленням championat.com Большунов вибачився перед фінськими лижниками за неспортивну поведінку на фініші.

А "золото" з великим відривом завоювала збірна Норвегії.

Кубок світу. Лахті (Фінляндія), чоловіки

  1. Норвегія - 1:07.56,8
  2. Фінляндія +40,9
  3. Росія-2 +1.07,2
  • Росія-1 +42,1 DSN
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