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УЄФА виніс рішення щодо матчу Швейцарія - Україна

Команді Шевченка присудили технічну поразку.

УЄФА виніс рішення щодо матчу Швейцарія - Україна
Збірна України
Фото: EPA/UPG

Апеляційний комітет УЄФА виніс вердикт щодо матчу 6-го туру групового етапу Ліги націй між збірними Швейцарії та України, скасованого за рішенням влади кантону Люцерн після того, як у день гри стало відомо про позитивні тести на коронавірус у трьох гравців у команді Андрія Шевченка - Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораєса.

Вислухавши обидві сторони в цій справі, було прийнято рішення визнати винною стороною Україну, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нашій команді присуджено технічну поразку (0:3), що опустила її на останнє місце в турнірній таблиці групи А4.

Таким чином, збірна України понизиться в класі - до дивізіону В.

Відзначимо, що генеральний секретар Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький раніше заявляв про те, що в разі невдалого результату дебатів в УЄФА українська сторона оскаржить його в Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS).

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