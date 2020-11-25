УЄФА виніс рішення щодо матчу Швейцарія - Україна

Апеляційний комітет УЄФА виніс вердикт щодо матчу 6-го туру групового етапу Ліги націй між збірними Швейцарії та України, скасованого за рішенням влади кантону Люцерн після того, як у день гри стало відомо про позитивні тести на коронавірус у трьох гравців у команді Андрія Шевченка - Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораєса.

Вислухавши обидві сторони в цій справі, було прийнято рішення визнати винною стороною Україну, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нашій команді присуджено технічну поразку (0:3), що опустила її на останнє місце в турнірній таблиці групи А4.

Таким чином, збірна України понизиться в класі - до дивізіону В.

Відзначимо, що генеральний секретар Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький раніше заявляв про те, що в разі невдалого результату дебатів в УЄФА українська сторона оскаржить його в Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS).