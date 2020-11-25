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"Ювентус" уперше за 123 роки своєї історії зіграв без італійців у воротах і в обороні

Це не завадило туринцям здобути перемогу в Лізі чемпіонів.

"Ювентус" уперше за 123 роки своєї історії зіграв без італійців у воротах і в обороні
"Ювентус"
Фото: EPA/UPG

"Ювентус" уперше в історії зіграв без італійців у захисті і у воротах - у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша" (2:1) в стартовому складі туринського клубу вийшли десять легіонерів, а ще три іноземці вийшли на заміну.

Єдиним італійцем у стартовому складі був Федеріко Бернардескі, якому на заміну на 62-й хвилині вийшов ще один італієць Федеріко К'єза.

Ворота "Старої синьйори" захищав поляк Войцех Щенсний, а квартет захисників склали бразильці Алекс Сандро і Даніло, колумбієць Хуан Куадрадо і голландець Маттейс де Лігт.

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