"Ювентус" уперше за 123 роки своєї історії зіграв без італійців у воротах і в обороні

"Ювентус" уперше в історії зіграв без італійців у захисті і у воротах - у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша" (2:1) в стартовому складі туринського клубу вийшли десять легіонерів, а ще три іноземці вийшли на заміну.
Єдиним італійцем у стартовому складі був Федеріко Бернардескі, якому на заміну на 62-й хвилині вийшов ще один італієць Федеріко К'єза.
Ворота "Старої синьйори" захищав поляк Войцех Щенсний, а квартет захисників склали бразильці Алекс Сандро і Даніло, колумбієць Хуан Куадрадо і голландець Маттейс де Лігт.
Il 24 novembre 2020 passa agli annali del calcio italiano come il giorno della caduta di uno storico baluardo: dopo 123 anni e 4371 partite, la @juventusfc gioca stasera la PRIMA gara ufficiale della sua storia senza NESSUN ITALIANO tra portiere e difensori titolari. #Juventus pic.twitter.com/YObPcIMghX— Giuseppe Pastore (@gippu1) November 24, 2020