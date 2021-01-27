"Молотки" здобули чергову перемогу у 2021 році.

Фото: EPA/UPG "Вест Гем"

У рамках 20-го туру Англійської прем'єр-ліги "Вест Гем" на виїзді здобув вольову перемогу над "Крістал Пелас" - 3:2.

Після цієї перемоги в лондонському дербі "гаммерс" злетіли на 4-те місце в турнірній таблиці.

Крім того, підопічні Девіда Моєса встановили клубний рекорд, уперше у своїй історії вигравши перші шість матчів у календарному році.

6 - West Ham have won their first six competitive games in a single calendar year for the first time in their history. Resolution. pic.twitter.com/ol8vbVaOgh — OptaJoe (@OptaJoe) January 26, 2021

До співавторів рекордного досягнення можна зарахувати й українця Андрія Ярмоленка, який у поєдинку з "орлами" вийшов на поле на 83-й хвилині.