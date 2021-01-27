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Ярмоленко допоміг "Вест Гему" встановити дивовижний клубний рекорд

"Молотки" здобули чергову перемогу у 2021 році.

&quot;Вест Гем&quot;
Фото: EPA/UPG
"Вест Гем"

У рамках 20-го туру Англійської прем'єр-ліги "Вест Гем" на виїзді здобув вольову перемогу над "Крістал Пелас" - 3:2.

Після цієї перемоги в лондонському дербі "гаммерс" злетіли на 4-те місце в турнірній таблиці.

Крім того, підопічні Девіда Моєса встановили клубний рекорд, уперше у своїй історії вигравши перші шість матчів у календарному році.

До співавторів рекордного досягнення можна зарахувати й українця Андрія Ярмоленка, який у поєдинку з "орлами" вийшов на поле на 83-й хвилині.

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