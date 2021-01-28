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"Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" сенсаційно програв останній команді АПЛ

"Червоні дияволи" упустили можливість знову очолити турнірну таблицю.

"Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" сенсаційно програв останній команді АПЛ
Давід Де Хеа
Фото: EPA/UPG

У рамках 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав "Шеффілд Юнайтед" і сенсаційно поступився - 1:2.

"Клинки", які вже однією ногою стоять у Чемпіоншипі, несподівано дали бій підопічним Уле-Гуннара Сольскьяєра, які весь поєдинок виглядали вальяжно і недбало, з повною відсутністю націленості на результат.

На 26-й хвилині гості зусиллями Кіна Брайана відкрили рахунок після подачі кутового - 0:1.

Цей факт абсолютно не подіял на команду Сольскьяєра, яка продовжувала діяти безініціативно. Не пійшла на користь господарям і перерва.

У таких випадках повинен був розбудити команду капітан, що Гаррі Магуайр і зробив, зрівнявши рахунок також після розіграшу кутового - 1:1.

До фінального свистка залишалося близько півгодини і всім здавалося, що МЮ дотисне свого суперника, який до зустрічі на "Олд Траффорд" домігся в нинішньому чемпіонаті лише однієї перемоги.

Однак сталося все навпаки. При повному потуранні оборони МЮ Олівер Берк на 72-й хвилині шокував господарів своїм точним ударом - 1:2.

"Клинки" перервали безпрограшну серію підопічних Сольскьяєра в АПЛ, яка налічувала 13 матчів. "Червоні дияволи" не програвали з 1 листопада 2020 року, коли тут же на "Олд Траффорд" мінімально поступилися "Арсеналу" (0:1). Після цього "МанЮнайтед" виграв 10 матчів і тричі зіграв внічию.

У свою чергу, "Шеффілд Юнайтед" вперше з грудня 1973 роки обіграв "Манчестер Юнайтед" на виїзді.

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