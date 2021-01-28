У рамках 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав "Шеффілд Юнайтед" і сенсаційно поступився - 1:2.

"Клинки", які вже однією ногою стоять у Чемпіоншипі, несподівано дали бій підопічним Уле-Гуннара Сольскьяєра, які весь поєдинок виглядали вальяжно і недбало, з повною відсутністю націленості на результат.

На 26-й хвилині гості зусиллями Кіна Брайана відкрили рахунок після подачі кутового - 0:1.

Цей факт абсолютно не подіял на команду Сольскьяєра, яка продовжувала діяти безініціативно. Не пійшла на користь господарям і перерва.

У таких випадках повинен був розбудити команду капітан, що Гаррі Магуайр і зробив, зрівнявши рахунок також після розіграшу кутового - 1:1.

До фінального свистка залишалося близько півгодини і всім здавалося, що МЮ дотисне свого суперника, який до зустрічі на "Олд Траффорд" домігся в нинішньому чемпіонаті лише однієї перемоги.

Однак сталося все навпаки. При повному потуранні оборони МЮ Олівер Берк на 72-й хвилині шокував господарів своїм точним ударом - 1:2.

"Клинки" перервали безпрограшну серію підопічних Сольскьяєра в АПЛ, яка налічувала 13 матчів. "Червоні дияволи" не програвали з 1 листопада 2020 року, коли тут же на "Олд Траффорд" мінімально поступилися "Арсеналу" (0:1). Після цього "МанЮнайтед" виграв 10 матчів і тричі зіграв внічию.

У свою чергу, "Шеффілд Юнайтед" вперше з грудня 1973 роки обіграв "Манчестер Юнайтед" на виїзді.