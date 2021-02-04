Відсутність уболівальників на трибунах призвела до рекордного показника виїзних перемог в Англійській прем'єр-лізі

Цього сезону практично всі матчі Англійської прем'єр-ліги пройшли без глядачів на трибунах через карантинні вимоги уряду Великобританії.

Поодинокі випадки, коли трибуни були заповнені близько двома тисячами чоловік, стали лише винятком з правил.

Деякі клуби намагаються компенсувати порожнечу трибун інтершумом. Однак це сповна не відшкодує командам справжню підтримку вболівальників.

Про це говорять і цифри.

Поточного сезону АПЛ рекордний відсоток перемог здобуто приїжджими командами - 40,7%.