Відсутність уболівальників на трибунах призвела до рекордного показника виїзних перемог в Англійській прем'єр-лізі

Цього сезону практично всі матчі Англійської прем'єр-ліги пройшли без глядачів на трибунах через карантинні вимоги уряду Великобританії.
Поодинокі випадки, коли трибуни були заповнені близько двома тисячами чоловік, стали лише винятком з правил.
Деякі клуби намагаються компенсувати порожнечу трибун інтершумом. Однак це сповна не відшкодує командам справжню підтримку вболівальників.
Про це говорять і цифри.
Поточного сезону АПЛ рекордний відсоток перемог здобуто приїжджими командами - 40,7%.
40.7% - No English top-flight league season has ever seen a higher proportion of matches ending as an away win than 2020-21 (40.7%). Silence.— OptaJoe (@OptaJoe) February 4, 2021
We look at how the absence of crowds at games is starting to affect results in the Premier League. 👇 👇