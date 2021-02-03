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Правнук Муссоліні став гравцем "Лаціо"

Романо Муссоліні продовжив фанатську традицію італійського диктатора.

Правнук Муссоліні став гравцем "Лаціо"
Романо Муссоліні
Фото: roma.repubblica.it

Романо Флоріану Муссоліні перейшов в систему римського "Лаціо", приєднавшись до молодіжній команді клубу Серії А, повідомляє La Repubblica.

18-річний гравець є сином депутата Європейського парламенту в 2014-2019 роках Алессандри Муссоліні (вона ще й племінниця знаменитої актриси Софі Лорен) і правнуком італійського диктатора, лідера Національної фашистської партії Беніто Муссоліні.

Романо виступає на правому фланзі оборони і відзначається, що в складі команди юніорів Муссоліні-молодший виявляв на поле лідерські якості.

Романо може дебютувати в Прімавері вже навесні. Захисник виступав за "Лаціо" U18, і після настання повноліття його вирішили підняти в молодіжку.

Незважаючи на те, що є тверде переконання, що Беніто Муссоліні не був "лаціале", також є документальне підтвердження членства "Дуче" в "Лаціо".

Фото: sports.ru

І не дивно, що багато футболістів "Лаціо" періодично виконують римське вітання перед "Курва Норд", а то й на самій трибуні - серед ультрас "Лаціо".

Легенда &quot;Лаціо&quot; Паоло Ді Каніо
Фото: footballnews.com.ua
Легенда "Лаціо" Паоло Ді Каніо

Відзначимо, "Курва Суд" на "Стадіо Олімпіко" належить ультрас "Роми".

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