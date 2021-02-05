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Через гонщика Формули-1 з Оксфордського словника видалили три слова

Макс Ферстаппен необережно висловився на адресу Ленса Стролла.

Через гонщика Формули-1 з Оксфордського словника видалили три слова
Макс Ферстаппен і Ленс Стролл
Фото: EPA/UPG

Базована в Шотландії організація Mongol Identity звернула увагу на фразу, яку адресував пілот команди Формули-1 "Ред Булл" Макс Ферстаппен своєму колезі з команди Racing Point Ленсу Строллу під час вільної практики Гран-прі Португалії.

Після аварії цих гонщиків Ферстаппен назвав Стролла "монголом", намагаючись надати цьому образливого забарвлення.

Mongol Identity звернулася до видавців словників з пропозицією переглянути й уточнити визначення цього слова.

Першими до прохання організації прислухалися у Великій Британії. Зокрема, укладачі Оксфордського словника визнали, що включати у визначення слова "монгол" посилання на синдром Дауна некоректно.

"Проаналізувавши дані про слова "монгол", "монголоїди" і "монголізм", ми вирішили виключити ці терміни з Оксфордського словника для просунутих учнів. Ці терміни в інших значеннях більше не використовуються широко і тому не будуть корисні для тих, хто вивчає англійську мову", - цитує видавця словника Formula1News.

"Слово "монгол" з великої літери "М" залишиться в онлайн-словнику Oxford Advanced Learner's Dictionary, а також у друкованій версії і збереже позначення людей монгольського походження і культури", - зазначено в комюніке.

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