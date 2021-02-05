"Шахтар" виділив Хорватії понад 2 млн гривень для подолання наслідків землетрусу

Футбольний клуб "Шахтар" передав Хорватії гуманітарну допомогу на суму 70 тисяч євро, щоб допомогти країні з наслідками сильного землетрусу, повідомляє segodnya.ua.

Зазначимо, що в стані "гірників" довго виступав і був капітаном хорватський футболіст Даріо Срна, який зараз працює в клубі на керівній посаді.

"У мене по-справжньому дві батьківщини - Хорватія і Україна, в якій я живу більш ніж 15 років. "Шахтар" допомагає хорватам, які опинилися в біді. Це дуже гідний вчинок, показник дружби між нашими країнами", - цитує Срну видання.