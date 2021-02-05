Біля каналу "НАШ" сталися сутички, чотирьох учасників акції доставили в поліцію (оновлено)
Біля каналу "НАШ" сталися сутички, чотирьох учасників акції доставили в поліцію (оновлено)
Затриманий за пікет телеканалу "НАШ" передумав стрибати з будівлі поліції (оновлено)
Затриманий за пікет телеканалу "НАШ" передумав стрибати з будівлі поліції (оновлено)
«Префект» без префектури: як реформують виконавчу владу на місцях
«Префект» без префектури: як реформують виконавчу владу на місцях
Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
Ветерани військової розвідки України працювали в інтересах ФСБ, - СБУ
Блокування каналів Медведчука: у Верховному суді оскаржили указ Зеленського
Блокування каналів Медведчука: у Верховному суді оскаржили указ Зеленського
Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
Енергодар залишився без світла і води через аварію на Запорізькій ТЕС
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Російська вакцина від ковіду показала 91,6% ефективності. Чи дійсно це так?
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Вітренку знайшли нову посаду, якщо він не пройде в Кабмін (доповнено)
Самый громкий голос
Самый громкий голос
ГоловнаСпорт

"Шахтар" виділив Хорватії понад 2 млн гривень для подолання наслідків землетрусу

Гуманітарна допомога від "гірників".

"Шахтар" виділив Хорватії понад 2 млн гривень для подолання наслідків землетрусу
Даріо Срна
Фото: ФК "Шахтар"

Футбольний клуб "Шахтар" передав Хорватії гуманітарну допомогу на суму 70 тисяч євро, щоб допомогти країні з наслідками сильного землетрусу, повідомляє segodnya.ua.

Зазначимо, що в стані "гірників" довго виступав і був капітаном хорватський футболіст Даріо Срна, який зараз працює в клубі на керівній посаді.

"У мене по-справжньому дві батьківщини - Хорватія і Україна, в якій я живу більш ніж 15 років. "Шахтар" допомагає хорватам, які опинилися в біді. Це дуже гідний вчинок, показник дружби між нашими країнами", - цитує Срну видання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також