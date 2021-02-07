Росія стала переможцем другого в історії ATP Cup

Збірна Росії стала переможцем другого в історії розіграшу ATP Cup.

У фіналі росіяни обіграли команду Італії.

Росія гарантувала собі перемогу завдяки двом одиночним зустрічям.

У першому поєдинку друга ракетка Росії Андрій Рубльов (АТР №8) в двох сетах легко розібрався з Фабіо Фоньїні (АТР №17) - 6:1, 6:2.

Після чого лідер російської збірної Данило Медведєв (АТР №4) обіграв першу ракетку Італії Маттео Берреттіні (АТР №10) - 6:4, 6:2.

Змагання проходили з 2 по 7 лютого в австралійському Мельбурні. Кубок ATP був одним з підготовчих турнірів до Відкритого чемпіонату Австралії - першого "Мейджору" в сезоні.

У півфіналах Росія вибила Німеччину (2:1), а Італія розгромила Іспанію (3:0).

Нагадаємо, чемпіоном першого в історії розіграшу ATP Cup стала збірна Сербії. У фіналі 2020 року серби перемогли Іспанію (2:1).