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Українка стала найкращим бомбардиром кваліфікації на Євробаскет

Аліна Ягупова показала неймовірні результати.

Українка стала найкращим бомбардиром кваліфікації на Євробаскет
Аліна Ягупова
Фото: ФБУ

Національна жіноча збірна України не змогла вийти на Євробаскет, посівши друге місце в своїй групі і не потрапивши до топ-5 кращих з усіх других.

Незважаючи на незадовільний результат для національної команди, лідер нашої збірної Аліна Ягупова протягом усього відбірного турніру показувала неймовірну гру.

Так, 28-річна українка стала лідером по середній кількості набраних очок (25,5), розділивши лідерство з хорваткою Іваною Дойкіч, яка зіграла всього чотири гри (Ягупова - все 6), повідомляє isport.ua.

Крім того, капітан нашої збірної виконала 50 ассистів, що також є найкращим показником серед всіх баскетболісток (8,3 в середньому).

Також Ягупова в середньому за матч набирала по 8,3 підбору (12-е місце, на 11-му інша українка Людмила Науменко - 8,7). Ще один топовий показник Ягуповій - 3 перехоплення за матч. Це п'яте місце серед усіх гравців.

Також варто відзначити, що Аліна єдина, хто за груповий етап відбігала більше 200 хвилин, але якщо брати середнє час на майданчику, то з показником в 36,6 хвилин Ягупова буде лише третьою.

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