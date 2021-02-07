"Червоні дияволи" втратили в боротьбі за "золото" важливі 2 очки.

Фото: EPA/UPG "Евертон"

У рамках 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги на "Манчестер Юнайтед" і "Евертон" на "Олд Траффорд" видали яскравий трилєр, забивши один одному по 3 м'ячі.

Перший тайм був повністю за підопічними Уле-Гуннара Сольскьяера, які зусиллями Едінсона Кавані і Бруну Фернандеша забили 2 голи без відповіді. Особливогарний був м'яч португальця.

У першому таймі футболісти "Евертона" діяли надто несміливо, дозволяючи господарям диктувати свою волю.

Однак дебют другої половини зустрічі виявився збентеженим для МЮ. Вже до 52-й хвилині рахунок став 2:2, що стало можливим не без помилок голкіпера Давіда Де Хеа і оборони господарів.

Потрібно визнати, "червоні дияволи" гідно відреагували на такий розвиток подій і на 70-й хвилині знову вийшли вперед - 3:2.

Однак все вирішив останній стандарт на 90+6 хвилині. Знову оборона господарів проявила себе не кращим чином, що дозволила Домініку Калверт-Льюїну з близької відстані проштовхнути м'яч у ворота - 3:3.

Сьогодні відбудеться центральний матч туру, в якому чемпіон - "Ліверпуль" прийме лідера чемпіонату - "Манчестер Сіті".