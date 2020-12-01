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Україна кваліфікувалася на Євробаскет після перемоги над Австрією

Це сталося за два тури до фінішу групового етапу.

Україна кваліфікувалася на Євробаскет після перемоги над Австрією
Збірна України - збірна Австрії
Фото: ФБУ

Напередодні в Любляні на "Арені Стожице" відбувся 4-й матч збірної України в групі відбору на Євробаскет-2022.

Суперником підопічних Айнарса Багатскіса виступала збірна Австрії.

Перед збірною України було просте завдання - виграти і забезпечити собі вихід на Євробаскет-2022, з чим українці блискуче впоралися.

На велику перерву команди вирушили з рахунком 30:29 на користь австрійців.

Визначальною в матчі виявилася третя 12-хвилинка, виграна українцями 21:15.

Вирішальна чверть була за Австрією, але українці зберегли свою перевагу - 70:67.

Завдяки цій перемозі збірна України достроково гарантувала путівку на турнір.

Турнірна таблиця:

  1. Словенія - 4 гри / 7 очок
  2. Україна - 4/6
  3. Угорщина - 2/4
  4. Австрія - 4/4

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Євробаскет, досить було зайняти місце, не нижче від третього. І хоча підсумкові матчі нашої збірної проти словенців і угорців пройдуть щойно в лютому 2021 року, вона не опуститься в турнірній таблиці вже нижче від третього місця, тому що має перевагу над австрійцями в особистих зустрічах (у першому матчі Україна також виявилася сильнішою - 88:73).

Додамо, що спочатку провести турнір планували 2-19 вересня 2021 року, проте у квітні 2020 року ФІБА оголосила про його перенесення на 2022 рік через пандемію коронавірусної інфекції.

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