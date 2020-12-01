Україна кваліфікувалася на Євробаскет після перемоги над Австрією

Напередодні в Любляні на "Арені Стожице" відбувся 4-й матч збірної України в групі відбору на Євробаскет-2022.
Суперником підопічних Айнарса Багатскіса виступала збірна Австрії.
Перед збірною України було просте завдання - виграти і забезпечити собі вихід на Євробаскет-2022, з чим українці блискуче впоралися.
На велику перерву команди вирушили з рахунком 30:29 на користь австрійців.
Визначальною в матчі виявилася третя 12-хвилинка, виграна українцями 21:15.
Вирішальна чверть була за Австрією, але українці зберегли свою перевагу - 70:67.
Завдяки цій перемозі збірна України достроково гарантувала путівку на турнір.
Турнірна таблиця:
- Словенія - 4 гри / 7 очок
- Україна - 4/6
- Угорщина - 2/4
- Австрія - 4/4
Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Євробаскет, досить було зайняти місце, не нижче від третього. І хоча підсумкові матчі нашої збірної проти словенців і угорців пройдуть щойно в лютому 2021 року, вона не опуститься в турнірній таблиці вже нижче від третього місця, тому що має перевагу над австрійцями в особистих зустрічах (у першому матчі Україна також виявилася сильнішою - 88:73).
Додамо, що спочатку провести турнір планували 2-19 вересня 2021 року, проте у квітні 2020 року ФІБА оголосила про його перенесення на 2022 рік через пандемію коронавірусної інфекції.