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Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні

Українським функціонерам не вистачило однієї доби для виконання вимог УЄФА.

Стала відома офіційна причина, чому УЄФА зарахував поразку Україні
Юрій Запісоцький
Фото: УАФ

Секретар Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький в ефірі телеканалу "Футбол 1/2/3" назвав причини присудження збірній України технічної поразки (0:3) в матчі Ліги націй проти Швейцарії.

"Ми припускали, але абсолютно не розраховували на такий результат. Ми виходили з того, що наша аргументація буде досить сильною. Як мінімум, українська команда зробила все, що було в її силах, щоб матч відбувся 17 або 18 числа, відповідно з медичним протоколом УЄФА", - заявив Запісоцький.

"Їхній головний аргумент полягав у тому, що українська сторона повинна була на наступний день забезпечити появу нової команди. Цю команду було б складно назвати національною збірною.

100% команда повинна була прибути з України, не контактувати зі складом, який був на той час в Люцерні, але, оскільки протокол УЄФА по матчах на виїзді дуже жорсткий, забезпечити це було неможливо. З точки зору того, що потрібно було здати тести, пройти кілька процедур, забезпечити чартер, перетин кордону і так далі. Це все було неможливо зробити за 24 години. Якби ми мали 48 годин, ми б впоралися", - переконаний функціонер.

"Шанси у нас завжди є, з урахуванням навіть всієї специфіки - хто наші опоненти, де знаходиться спортивний арбітраж. Ми зробимо все від нас залежне, щоб довести нашу правоту. Ми будемо просити дати нам можливість вирішити питання на футбольному полі. Для нас буде принциповим захистити наші інтереси, українського футболу і нашої держави", - зазначив секретар УАФ.

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