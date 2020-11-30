"Зоря" не виплатила гравцям преміальних за вихід у єврокубки і має багатомісячні борги із зарплати

Луганська "Зоря" накопичила солідні борги перед футболістами, повідомляє інформканал "ТаТоТаке".

"Зоря" досі не отримала преміальних за вихід у єврокубки, хоча гроші начебто прийшли. Як я розумію, вони витрачаються на елементарні потреби команди. А термін заборгованості із зарплати становить три місяці", - заявив ведучий програми Михайло Співаковський.

Нагадаємо, "Зоря" виступає на груповому етапі Ліги Європи і зберігає теоретичні шанси на євровесну.

Для цього підопічним Віктора Скрипника необхідно виграти два завершальні матчі - у "Лестера" і "Браги".

Поєдинок з англійським клубом "мужики" проведуть уже найближчого четверга.