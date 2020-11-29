Відбулися дві підсумкові гонки першого етапу Кубка світу з біатлону

У фінському Контіолахті спринтерськими гонками у чоловіків і жінок завершився перший етап Кубка світу з біатлону.
У жінок дистанцію 7,5 км з двома вогневими рубежами виграла 25-річна шведка Анна Еберг, яка не допустила жодного промаху на стрільбищі.
Другу і третю сходинки протоколу зайняли норвежки - Марте Ройселанд і Каролін Кноттен відповідно.
Найкращою з українок стала Олена Підгрушна. Один промах не дозволив їй піднятися вище від 10-го місця.
Інші українки в очкову зону не потрапили.
Спринт. Жінки
- Анна Еберг (0+0) 21:01,4
- Марте Олсбю Ройселанд (0+0) +23,9
- Каролін-Оффігстад Кноттен (0+0) +37,8
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- 10. Олена Підгрушна (1+0) +1:07,4
- 41. Валя Семеренко (0+1) +1:52,2
- 50. Дарія Блашко (0+2) +2:08,1
- 60. Юлія Джима (1+1) +2:24,0
- 71. Віта Семеренко (1+1) +2:45,6
Чоловічий спринт для збірної України минув провально. Жоден спортсмен не потрапив в очкову зону.
А виграв гонку чинний володар "Великого кришталевого глобуса" Йоханнес Бьо.
Друге місце посів представник Швеції Себастіан Самуельсон, третім став його співвітчизник Мартін Понсілуома.
Спринт. Чоловіки
- Йоханнес Бьо (0+0) 23:53:0
- Себастьян Самуельсон (1+0) +44,1
- Мартін Понсілуома (1+0) +47,9
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- 57. Дмитро Підручний (0+3) +2:55,9
- 59. Артем Прима (2+1) +3:02,5
- 65. Тарас Лесюк (0+2) +3:22,0
- 70. Богдан Цимбал (2+2) +3:28,0
- 71. Руслан Ткаленко (2+1) +3:28,5