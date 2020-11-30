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Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс

В організації вирішили, що у них немає обов'язкового претендента.

Рішення WBC може ускладнити Усику проведення бою за чемпіонський пояс
Маурісіо Сулейман
Фото: World Boxing News

Організація WBC заявою свого президента Маурісіо Сулеймана дала зрозуміти, що вона не проти проведення бою за всі пояси суперважкої ваги між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

"Обов'язкового претендента на пояс WBC зараз немає, ми підтримуємо об'єднання титулів. Це повинен бути неймовірний поєдинок" - цитує Сулеймана BoxingScene.

Відзначимо, що після перемоги над Деонтеєм Уайлдером поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі.

Однак головною залишається позиція WBO. По лінії цієї організації на титул Джошуа обов'язковим претендентом є Олександр Усик.

Раніше Джошуа і його промоутер дали зрозуміти, що будуть просити WBO відкласти захист проти українця, щоб Джошуа і Ф'юрі провели бій в 2021 році.

Не секрет, що з іміджевого ракурсу бій двох англійців перевищує поєдинок між Джошуа і Усиком, але правила є правила.

Чи встоїть WBO проти спокуси такого бою?

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