Президент WBC назвал Украину "будущим бокса"

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился своим мнением о перспективах украинского бокса.

"Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса", - цитирует функционера Luckypunch.net.

"Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры", - заявил Сулейман.

Кроме того, президент WBC поделился своим мнением об экс-чемпионе организации в полутяжелом весе Александре Гвоздике (17-1, 14 КО).

"Я очень уважаю Александра Гвоздика, у него очень сильный характер и большое сердце. Он завоевал титул в бою с Адонисом Стивенсоном, после которого канадец впал в кому. И он не праздновал свою победу, ведь с соперником произошло горе. Это вызывает очень большое уважение. Александр – джентельмен, я уверен, что он вернется в статус чемпиона мира после того, как проиграл титул в поединке против Артура Бетербиева.

Гвоздик это очень сильный и умный боксер", - подчеркнул Сулейман.