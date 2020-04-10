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Президент WBC назвал Украину "будущим бокса"

Маурисио Сулейман высоко ценит украинский бокс.

Президент WBC назвал Украину "будущим бокса"
Маурисио Сулейман
Фото: World Boxing News

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился своим мнением о перспективах украинского бокса.

"Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил флаг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса", - цитирует функционера Luckypunch.net.

"Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры", - заявил Сулейман.

Кроме того, президент WBC поделился своим мнением об экс-чемпионе организации в полутяжелом весе Александре Гвоздике (17-1, 14 КО).

"Я очень уважаю Александра Гвоздика, у него очень сильный характер и большое сердце. Он завоевал титул в бою с Адонисом Стивенсоном, после которого канадец впал в кому. И он не праздновал свою победу, ведь с соперником произошло горе. Это вызывает очень большое уважение. Александр – джентельмен, я уверен, что он вернется в статус чемпиона мира после того, как проиграл титул в поединке против Артура Бетербиева.

Гвоздик это очень сильный и умный боксер", - подчеркнул Сулейман.

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Маурисио Сулейман: «Украина - будущее бокса» 🇺🇦 . Президент @wbcboxing @wbcmoro во время прямого эфира в Instagram @luckypunchnet ❗️поделился своим мнением об Украине 💪 . «Вы же знаете, что WBC после Конгресса организации в Киеве поместил фланг Украины на свой пояс и логотип. Для нас это честь, ведь Украина – будущее бокса. . Виталий и Владимир Кличко сделали большую историю бокса, а сейчас ее пишут Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик и многие другие украинские боксеры». . Полное видео прямого эфира с Маурисио Сулейманом смотрите в IGTV на странице Luckypunchnet в Instagram📱 . #бокс #бокс2020 #сулейман #украина #лакипанчнет #boxing #boxing2020 #ukraine #sulaiman #luckypunchnet

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА👊 (@luckypunchnet)

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