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У другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу друга ракетка світу Рафаель Надаль розім'явся на американцеві Майклі Ммо (№177 АТР) - 6:1, 6:4, 6:2.

Одній уболівальниці на трибуні, вочевидь, не сподобався сценарій матчу, і на знак протесту вона показала Надалю середній палець. Реакція іспанця була безцінною.

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ 😂 pic.twitter.com/fY3npCNTrn — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 11, 2021

Коли після матчу в Надаля запитали, чи знає він цю леді, він продовжив сміятися і відповів: "Ні. І якщо чесно, не хочу знати".

Стадіон вибухнув оплесками. А на пресконференції Рафа відповів більш розгорнуто: "Вона випила забагато джину чи текіли. Це було дивно, але смішно. Звичайно, я здивувався, що мені показали середній палець, але подумав про себе: "Бідолашна жінка, вона, мабуть, п'яна".

Додамо, що в третьому раунді на Рафу чекає зустріч з британцем Кемероном Норрі (№67 АТР).

Highlights зустрічі Надаль - Ммо.