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Під час півфіналу Кубка Португалії футболісти "Порту" і "Браги" штовхали заглухлу на поле машину швидкої допомоги

І сміх і гріх.

Під час півфіналу Кубка Португалії футболісти "Порту" і "Браги" штовхали заглухлу на поле машину швидкої допомоги
Фото: visao.sapo.pt

Півфінальний поєдинок Кубка Португалії між "Брагою" і "Порту" (1:1) був розбавлений комічним епізодом, який трапився в середині другого тайму.

Гості залишилися в меншості, після того як арбітр зустрічі показав пряму червону картку Луїсу Діасу, який вчинив грубий фол на Давіді Карму. В результаті, центральний захисник "Браги" отримав серйозне пошкодження і довелося викликати на поле машину швидкої допомоги.

Коли Карму був благополучно поміщений в "швидку", то машина відразу не завелася і футболістам обох команд довелося штовхати її, щоб транспортний засіб зміг покинути поле.

Півфінальна зустріч у відповідь між "Порту" і "Брагою" пройде 3 березня в Порто на стадіоні "Драгау".

"Порту" є чинним володарем Кубку.

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