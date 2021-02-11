Півфінальний поєдинок Кубка Португалії між "Брагою" і "Порту" (1:1) був розбавлений комічним епізодом, який трапився в середині другого тайму.

Гості залишилися в меншості, після того як арбітр зустрічі показав пряму червону картку Луїсу Діасу, який вчинив грубий фол на Давіді Карму. В результаті, центральний захисник "Браги" отримав серйозне пошкодження і довелося викликати на поле машину швидкої допомоги.

Коли Карму був благополучно поміщений в "швидку", то машина відразу не завелася і футболістам обох команд довелося штовхати її, щоб транспортний засіб зміг покинути поле.

During Braga vs Porto a player was injured and an ambulance had to enter to rescue him, but due to the poor conditions of the pitch the ambulance was unable to restart, the vehicle was pushed by the players of the two teams. 👏 #SCBFCP #Braga #Porto



pic.twitter.com/MB3O9Uhp33 — RouteOneFootball (@Route1futbol) February 10, 2021

Півфінальна зустріч у відповідь між "Порту" і "Брагою" пройде 3 березня в Порто на стадіоні "Драгау".

"Порту" є чинним володарем Кубку.