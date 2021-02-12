Дворазовий чемпіон Формули-1, пілот Alpine F1 Алонсо потрапив під машину під час велотренування

Дворазовий чемпіон Формули-1, бойовий пілот Alpine F1 Фернандо Алонсо потрапив в аварію, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Фернандо потрапив в аварію під час велотренування, але, за інформацією його команди, "притомний і почувається нормально". Уранці в п'ятницю має пройти додаткове медичне обстеження.

Подробиць інциденту не повідомляють, хіба те, що сталося все недалеко від швейцарського міста Лугано, коли іспанець їхав на дорожньому велосипеді, після чого був доставлений у госпіталь, де діагностували переломи.

"Команда може підтвердити, що Фернандо Алонсо став учасником дорожньої пригоди, коли їхав на велосипеді у Швейцарії. Фернандо притомний, почувається нормально й очікує подальшого медичного обстеження, запланованого на ранок", - йдеться в повідомленні Альпін в Twitter.

Те, що сталося, неминуче ускладнює процес підготовки Alpine F1 до майбутніх тестів у Бахрейні, до яких залишається рівно місяць.

Нагадаємо, Alpine F1 Team - французька автогоночна команда, створена на базі команди Renault F1 Team.

Дебют команди у Формулі-1 повинен відбутися на Гран-прі Бахрейну, який пройде 26-28 березня.