Фото: EPA/UPG Вікторія Азаренко

Для другої ракетки Білорусі Вікторії Азаренко (№13 WTA) стартовий матч на Відкритому чемпіонаті Австралії проти американки Джессіки Пегули (№61 WTA) виявився і останнім: експерша ракетка світу поступилася - 5:7, 4:6.

У середині другої партії стався неприємний епізод - Вікторія зазнала астматичного нападу. 31-річна спортсменка відійшла у кут корту і схопилася за горло. Лікарі терміново надали їй допомогу. Після цього Азаренко повернулася в гру, але врятувати матч їй не вдалося.

Vika struggling a lot with her breathing. She’s now receiving treatment. #AusOpen pic.twitter.com/w9oTJboQAC — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 9, 2021

У Мельбурні зараз немає спеки, яка супроводжує мейджор у звичний час його проведення - на початку січня. Температура тримається в районі 22 градусів за Цельсієм, але досить парко. Від духоти знепритомнів болбой на корті №16. Синоптики обіцяють потепління до 27 градусів, що може спровокувати нові проблеми з диханням учасників Australian Open-2021.

Зазначимо, напередодні турніру "Великого шолома" Азаренко не тренувався два тижні через те, що опинилася на одному чартері з носієм коронавірусу.

Highlights зустрічі Азаренко - Пегула.