За добу в Україні зафіксували ​4 773 нові випадки ковіду, госпіталізовано 2 тис. осіб

За минулу добу в Україні зафіксували 4 773 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Так, за добу госпіталізовано було 2 тис. осіб. 116 пацієнтів померли. Одужало – 7 211 людей. За добу було здійснено 40 899 тестувань, зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 262 867 осіб, 1 106 155 - одужали. Від ускладнень хвороби померли 24 174 пацієнти. Всього було проведено 6 500 150 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.
Статистика у регіонах за добу:
- м. Київ – 348 випадків;
- Вінницька область – 307 випадків;
- Волинська область – 117 випадків;
- Дніпропетровська область – 297 випадків;
- Донецька область – 147 випадків;
- Житомирська область – 185 випадків;
- Закарпатська область – 314 випадків;
- Запорізька область – 153 випадки;
- Івано-Франківська область – 592 випадки;
- Київська область – 246 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 52 випадки;
- Львівська область – 373 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 143 випадки;
- Полтавська область – 91 випадок;
- Рівненська область – 130 випадків;
- Сумська область – 103 випадки;
- Тернопільська область – 168 випадків;
- Харківська область – 189 випадків;
- Херсонська область – 48 випадків;
- Хмельницька область – 145 випадків;
- Черкаська область – 122 випадки;
- Чернівецька область – 243 випадки;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна отримає вакцини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneka вже наступного тижня. раніше в Україні визначили компанію, яка займатиметься логістикою вакцин від COVID-19, що потребують ультранизьких температур. Мова йде, зокрема, про вакцину Pfizer-BioNTech, яку треба зберігати за температури -70 °C.