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За добу в Україні зафіксували ​4 773 нові випадки ковіду, госпіталізовано 2 тис. осіб

116 пацієнтів померли від ускладнень.

За добу в Україні зафіксували ​4 773 нові випадки ковіду, госпіталізовано 2 тис. осіб
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні зафіксували 4 773 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, за добу госпіталізовано було 2 тис. осіб. 116 пацієнтів померли. Одужало – 7 211 людей. За добу було здійснено 40 899 тестувань, зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 262 867 осіб, 1 106 155 - одужали. Від ускладнень хвороби померли 24 174 пацієнти. Всього було проведено 6 500 150 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

Статистика у регіонах за добу:

  • м. Київ – 348 випадків;
  • Вінницька область – 307 випадків;
  • Волинська область – 117 випадків;
  • Дніпропетровська область – 297 випадків;
  • Донецька область – 147 випадків;
  • Житомирська область – 185 випадків;
  • Закарпатська область – 314 випадків;
  • Запорізька область – 153 випадки;
  • Івано-Франківська область – 592 випадки;
  • Київська область – 246 випадків;
  • Кіровоградська область – 12 випадків;
  • Луганська область – 52 випадки;
  • Львівська область – 373 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 143 випадки;
  • Полтавська область – 91 випадок;
  • Рівненська область – 130 випадків;
  • Сумська область – 103 випадки;
  • Тернопільська область – 168 випадків;
  • Харківська область – 189 випадків;
  • Херсонська область – 48 випадків;
  • Хмельницька область – 145 випадків;
  • Черкаська область – 122 випадки;
  • Чернівецька область – 243 випадки;
  • Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна отримає вакцини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneka вже наступного тижня. раніше в Україні визначили компанію, яка займатиметься логістикою вакцин від COVID-19, що потребують ультранизьких температур. Мова йде, зокрема, про вакцину Pfizer-BioNTech, яку треба зберігати за температури -70 °C.

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