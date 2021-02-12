За добу в Україні зафіксували ​4 773 нові випадки ковіду, госпіталізовано 2 тис. осіб

За минулу добу в Україні зафіксували 4 773 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 326 дітей та 212 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, за добу госпіталізовано було 2 тис. осіб. 116 пацієнтів померли. Одужало – 7 211 людей. За добу було здійснено 40 899 тестувань, зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 262 867 осіб, 1 106 155 - одужали. Від ускладнень хвороби померли 24 174 пацієнти. Всього було проведено 6 500 150 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (592), Львівській (373), м. Київ (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

Статистика у регіонах за добу:

м. Київ – 348 випадків;

Вінницька область – 307 випадків;

Волинська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 297 випадків;

Донецька область – 147 випадків;

Житомирська область – 185 випадків;

Закарпатська область – 314 випадків;

Запорізька область – 153 випадки;

Івано-Франківська область – 592 випадки;

Київська область – 246 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 373 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 143 випадки;

Полтавська область – 91 випадок;

Рівненська область – 130 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 168 випадків;

Харківська область – 189 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 145 випадків;

Черкаська область – 122 випадки;

Чернівецька область – 243 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна отримає вакцини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneka вже наступного тижня. раніше в Україні визначили компанію, яка займатиметься логістикою вакцин від COVID-19, що потребують ультранизьких температур. Мова йде, зокрема, про вакцину Pfizer-BioNTech, яку треба зберігати за температури -70 °C.